FESTI COCYCLETTE Le Hasard Ludique, 15 avril 2023, Paris.

Le samedi 15 avril 2023

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit sous condition

TARIFS

Entrée libre

Balade à vélo et fresque de la mobilité sur inscription

À l’occasion de ses 4 ans, l’association Cocyclette célèbre le vélo urbain le temps d’une journée festive et conviviale. Rendez-vous le samedi 15 Avril entre 12h00 et 20h00 au Hasard Ludique.

Le Festi Cocyclette, c’est un événement convivial et gratuit entre cyclistes débutants et aguerris autour de l’usage du vélo en ville : partage d’expériences, animations ludiques et pédagogiques, ateliers pratiques… vous repartirez à coup sûr avec le plein de réponses, de confiance et d’idées de balades ! Et qui sait, peut-être même un nouveau vélo ? ‍♂

‍♀ Sorties à Vélo au départ du Hasard Ludique :

10h30-12h30 : Balade à Vélo “Paris 18ème”

Venez découvrir les lieux insolites et les bonnes adresses de l’arrondissement à travers une sélection, préparée par les bénévoles Cocyclette, de différentes associations et acteurs engagés du 18ème. ⇒ sur inscription

14h30-17h30 : Balade à Vélo “Artisanats et Musique”

Une balade à la découverte des artisan.es spécialisé.es dans la fabrication d’instruments de musique à Paris, durant laquelle vous pourrez aller à leur rencontre dans leurs ateliers. Différents types d’instruments seront mis à l’honneur sur ce parcours, parmi lesquels le piano, les violons et instruments à vent ou encore les percussions. ⇒ sur inscription

15h-18h : Jeu de piste à vélo “Sport dans la ville – Édition Nord”

Une nouvelle édition de notre défi vélo à la découverte de lieux sportifs du Nord de Paris. Tentez de marquer le plus de points avec votre équipe pour remporter le défi ! ⇒ sur inscription

Les conférences :

15h30 – 16h30: Conférence sur le Vélotaf

Conférence animée par Anne de Prendstonvelo avec une animation sur le vélotaf, durant laquelle seront abordés de nombreux sujets, parmi lesquels celui de l’équipement approprié à cette pratique de plus en plus répandue, le témoignage de différents vélotafeurs.

18h-19h : Conférence sur le Cycloféminisme

Conférence avec les interventions de Maryline Robalo de Cycl’Avenir pour expliquer comment le vélo permet aux femmes de gagner en autonomie, et de Marjorie de OHCYCLO sur l’intérêt des ateliers mécaniques en non-mixité.

Les ateliers :

Stand de sensibilisation : Plusieurs activités ludiques et pédagogiques vous seront proposées pour échanger avec vous autour des mobilités : nous partagerons avec vous nos meilleurs conseils : choix de son vélo, équipement, sécurité, etc.

Stand de la mobilité : Venez comprendre les enjeux du changement climatique et l’impact que les mobilités peuvent avoir sur ce dernier, et découvrir les bonnes habitudes à prendre.

15h-18h Fresque de la mobilité : Inspirée de la Fresque du Climat, la Fresque de la Mobilité est un atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux carbone de la mobilité des personnes. Elle fait la part belle aux leviers d’action que chacun peut actionner à son échelle.

Pour les novices comme pour les experts, cette Fresque permet de mieux comprendre comment adopter individuellement et collectivement une mobilité plus sobre. (dans la limite de 16 personnes) ⇒ Sur inscription

Atelier Brico-Récup : Apprenez à fabriquer un objet en chambre à air

⇒ Rendez-vous au niveau des quais à 13h, 15h et 17h15 (dans la limite de 6 places par atelier – durée : 45 minutes)

Atelier Basique Mécanique : Aux côtés de l’association OHCYCLO et des bénévoles, apprenez à vérifier les basiques sur votre vélo pour vous assurer de toujours rouler en sécurité (comment contrôler le bon état de son vélo, comment réparer une crevaison, ses patins de frein…)

⇒ Rendez-vous au niveau de la terrasse à 12h, 14h et 16h30 (dans la limite de 6 places par atelier – durée : 45 minutes )

Atelier “GPS: initiation aux outils de navigation” : Venez découvrir et maîtriser les différentes applications pour pouvoir préparer vos itinéraires à vélo, être guidé.e et pédaler de manière sereine et efficace. (30 minutes)

⇒ Rendez-vous au niveau des quais à 12h30, 13h30, 15h, 16h30 et 17h30

Tombola

Participez à notre tombola pour tenter de gagner de nombreux lots, dont des vélos ! Le tirage au sort aura lieu à la fin du Festival, à 19h.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2t4uY8SA2 https://www.lehasardludique.paris/autre/2023-04-03/festi-cocyclette

