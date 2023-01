Festi coccinelle Auxon, 12 juillet 2023, Auxon Auxon.

Mercredi 12 et jeudi 13 juillet : SAINT FLORENTIN (89) – Festi’Coccinelle. Organisée sur 2 journées, Festi’Coccinelle est la manifestation du Othe Armance Festival dédiée au jeune public et aux familles. Elle rassemble plus de 2000 enfants sur le somptueux site du Jardin de l’Octroi à Saint Florentin. Entre les deux bras de l’Armance, le jardin se prête parfaitement à l’accueil de plus d’une vingtaine d’ateliers socio-éducatifs ludiques et de spectacles dans son magnifique Théâtre de Verdure. Pour l’occasion deux autres scènes voient le jour : la Scène Champignon et la Scène de l’Octroi permettant d’accueillir plus de spectacles. Le festival est heureux de compter sur la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne pour proposer des spectacles et activités socio-culturelles adaptées à l’éveil artistique. Organisé par le Festival en Othe. Contact : +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – administration@festivalenothe.org

