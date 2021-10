Festi Blues : Soul Power Morlaix, 6 novembre 2021, Morlaix.

Festi Blues : Soul Power 2021-11-06 – 2021-11-06 MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix Finistère

Concert/ Conférence

Dans ce spectacle, Thomas Doucet et ses acolytes nous ramènent dans l’Amérique des années 50 et nous racontent le rôle de certains artistes de la Soul et de leurs chansons dans l’évolution de leur pays.

Musique live, vidéo, images s’entremêlent pour vous faire revivre cette révolution sociale et musicale sous les notes de Ray Charles, Nina Simone ou encore Marvin Gaye.

mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/

Concert/ Conférence

Dans ce spectacle, Thomas Doucet et ses acolytes nous ramènent dans l’Amérique des années 50 et nous racontent le rôle de certains artistes de la Soul et de leurs chansons dans l’évolution de leur pays.

Musique live, vidéo, images s’entremêlent pour vous faire revivre cette révolution sociale et musicale sous les notes de Ray Charles, Nina Simone ou encore Marvin Gaye.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par