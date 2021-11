Morlaix Morlaix 29600, Morlaix Festi Blues : Longboard Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Morlaix 29600 Un batteur qui joue de la guitare et bidouille des samplers, deux saxophonistes qui passent des clarinettes aux claviers, trois compositeurs qui font s’entrechoquer leurs mondes Alban Darche (saxophone, clarinette, clavier), Matthieu Donarier (saxophone, clarinette) et Meivelyan Jacquot (batterie, percussions, guitare, électronique). Réservation recommandée. mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/ Un batteur qui joue de la guitare et bidouille des samplers, deux saxophonistes qui passent des clarinettes aux claviers, trois compositeurs qui font s’entrechoquer leurs mondes Alban Darche (saxophone, clarinette, clavier), Matthieu Donarier (saxophone, clarinette) et Meivelyan Jacquot (batterie, percussions, guitare, électronique). Réservation recommandée. MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

