Hérault Si, à Mèze, la saison estivale a toujours été particulièrement riche en festivités, les hivers étaient habituellement plus calmes. D’où la volonté de la Ville, portée par Eve Gimenez-Silva, adjointe à l’événementiel, de proposer un programme d’animations hivernales intitulées les « Fest’hiver ». Pas moins de 11 rendez-vous viendront rythmer l’hiver mézois : 4 thés dansants : Un mercredi par mois de décembre à mars, pour les amateurs de tango, paso doble, valse musette, ou pour partager un agréable moment entre amis dans l’espace buvette. Les thés de l’hiver se dérouleront à 15h, dans la salle Jeanne Oulié. 7 lotos les dimanches : « 11, les jambes de Fronze ; 51, avec un glaçon… » plus besoin, désormais d’attendre les beaux jours pour tenter sa chance au loto. Ces rendez-vous incontournables jusqu’alors estivaux seront, pour la première fois, proposés par la Ville de Mèze, de fin-novembre à début mars dans l’ancienne cave coopérative, en partenariat avec les associations locales. evasionoccitane@gmail.com +33 6 50 66 86 76 https://www.evasionoccitane.com/ Mèze

