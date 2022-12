Festhéa Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan OT Landes d'Armagnac Villeneuve-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Festhéa Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan

Le festival Festhéa existe depuis plus de 30 ans et permet à toute compagnie de théâtre Amateur de France de présenter un spectacle au plan national, après des sélections qui ont lieu dans les différentes régions. Ce festival national se déroule à la Toussaint à L'Escale à St-Cyr-sur-Loire devant un jury de professionnels des Arts Vivants où de nombreuses récompenses seront décernés aux compagnies retenues.

Pour l'(ancienne) Aquitaine, les sélections ont lieu chaque année à la salle culturelle de l'Alambic des Arts. A l'issu des trois jours, le jury (composé de professionnels et d'amateurs passionnés) élira la troupe qui ira représenter notre région. La qualité des spectacles, les rencontres avec des passionnés font de cet événement un incontournable des amoureux du théâtre.

