Festhéa Le Chat CEC Les Heures Claires Istres, dimanche 24 mars 2024.

Le Chat, une pièce de Georges Simenon interprété par la Cie Promothéa (06) dans le cadre du festival Festhéa à l’Espace 233.



Dans la guerre froide qui les oppose, c’est l’escalade du désamour entre silences ombrageux et joutes verbales cinglantes.

Émile est un ancien ouvrier au naturel bourru. Marguerite, à l’opposé, est une femme de bonne éducation, sournoise et égoïste, ils se sont mariés en secondes noces, peut-être par peur de la solitude et de la vieillesse. On assiste à la lente instauration de deux existences parallèles où les

adversaires s’évitent et s’épient .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:30:00

fin : 2024-03-24

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

