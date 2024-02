Festhéa La souricière CEC Les Heures Claires Istres, samedi 23 mars 2024.

La souricière, adaptation Pierre-Alain Leleu, interprété par Le Théâtre de l’Éventail dans le cadre du festival Festhea à Istres.



Doute, tension, humour et coup de théâtre sont au rendez -vous du plus grand succès de la reine du crime, Agatha Christie.

Londres, une certaine Maureen Lyon a été étranglée au 24 Cul ver Street. Un peu plus tard, au manoir de Monkswell, les Ralston accueillent leurs premiers pensionnaires. En arrivant sur les lieux, l’inspecteur Trotter leur révèle que le meurtrier est parmi eux. .

Début : 2024-03-23 14:00:00

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

