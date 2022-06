Festhéa – Festival de Théâtre Amateur Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Catégories d’évènement: 87700

87700 Aixe-sur-Vienne Tarif: 1 spectacle: 5€ / forfait 1 jour: 8€ / Forfait 2 jours: 15€ (tarifs à confirmer) Festhéa, c’est Le rendez-vous annuel national du théâtre amateur ! Il aura lieu le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin au centre culturel Jacques Prévert. Les sélections régionales auront lieu du 11 au 12 juin.

Temps de rencontres, de convivialité entre spectateurs, amateurs et professionnels du théâtre. C’est aussi un temps de challenge où chaque compagnie doit faire preuve de talent, d’énergie et d’exigence.

Au programme en 2022:

Vendredi 10 juin: à 20h30 : Théâtre de l’Attraction à Vent – « 2081 Le Futur est derrière nous » de Arnaud RAKITCH (1h35)

Samedi 11 juin

11h : Théâtre de La Couvée – « L’Augmentation » de Georges Perec (1h30)

15h : Compagnie la Carpe – « Cabaret Maupassant » de Guy de Maupassant (1h)

20h : L’Atelier Théâtre Garance – « Le Père » de Florian Zeller (1h45)

Dimanche 12 juin

11h : Compagnie Les Gens de la Lune – « Elle est complètement folle » de Vivien LHERAUX (1h30)

15h : Black-out en scène – « Makolet » Adaptation par Alexandre JOSSE d’une nouvelle de Marc BRUIMAUD (1h15)

18h30 : L’Atelier du Soir – « Courteline, 3 courtes pièces » de Georges Courteline (1h05)

20h30 : Résultats et remise des prix

