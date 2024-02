Festhéa Cyrano de Bergerac CEC Les Heures Claires Istres, dimanche 24 mars 2024.

Festhéa Cyrano de Bergerac CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Cyrano de Bergerac interprété par Cie Le Poil de la bête (04) dans le cadre du festival Festhéa à l’Espace 233.

Une version un peu raccourcie qui se révèle plus rock and roll que chevaleresque avec des costumes et des décors quelque peu chamboulés.

Anachronismes désopilants, danse et rap pour une version qui reste néanmoins fidèle au chef -d’œuvre d’Edmond Rostand.



Même si vous connaissez l’histoire, laissez-vous surprendre par la fantaisie de ce spectacle et le rythme des alexandrins .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

