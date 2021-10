Festhea Azay-sur-Indre, 3 novembre 2021, Azay-sur-Indre. Festhea 2021-11-03 20:30:00 – 2021-11-03

Azay-sur-Indre Indre-et-Loire Azay-sur-Indre 8 EUR Soirée Théâtre Festhea : Décentralisation du festival national du théâtre amateur Festhea.

Méli Mélo Molière

Compagnie Théâtre Miroir

Représentant la région Picardie. Soirée Théâtre Festhea : Décentralisation du festival national du théâtre amateur Festhea.

Représentant la région Picardie. mairie-dazay-sur-indre@wanadoo.fr https://www.azaysurindre.fr/ Soirée Théâtre Festhea : Décentralisation du festival national du théâtre amateur Festhea.

Représentant la région Picardie. Philippe GEORGET dernière mise à jour : 2021-09-20 par

