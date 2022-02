Fest’Folk LAMBESC Place Jean Jaurès Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Fest’Folk LAMBESC Place Jean Jaurès, 12 août 2022, Lambesc. Fest’Folk

du vendredi 12 août au dimanche 14 août à LAMBESC Place Jean Jaurès

En août 1970, à Lambesc, s’est tenu le premier festival de musique folk en France, devant un public d’un millier de personnes, en présence du musicien Alan Stivell. Depuis 2009, le Comité Officiel des Fêtes de Lambesc (COFALS) a réintroduit cet évènement au plein cœur de l’été et au plein cœur de la Ville, sur une place ombragée et entourée de monuments historiques. Le Festi’folk est gratuit et ouvert à tous. Un moment de convivialité, de gaité et de chaleur pour toutes les générations. Le programme détaillé sera disponible en Mars. Reservez vos dates

Gratuit

LAMBESC en FOLK LAMBESC Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès 13410 Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-12T17:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T17:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T17:00:00 2022-08-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu LAMBESC Place Jean Jaurès Adresse Place Jean Jaurès 13410 Ville Lambesc lieuville LAMBESC Place Jean Jaurès Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

LAMBESC Place Jean Jaurès Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Fest’Folk LAMBESC Place Jean Jaurès 2022-08-12 was last modified: by Fest’Folk LAMBESC Place Jean Jaurès LAMBESC Place Jean Jaurès 12 août 2022 Lambesc LAMBESC Place Jean Jaurès Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône