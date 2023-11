MARCHÉ DE NOËL Festes-et-Saint-André, 2 décembre 2023, Festes-et-Saint-André.

Festes-et-Saint-André,Aude

4 associations de la Vallée de la Corneilla vous proposent un avant-goût de Noël : venez acheter des cadeaux qui ont du sens auprès d’artisans locaux, profiter de spectacles qui vous mettront des étoiles dans les yeux et rencontrer le Père Noël !

Entrée libre.

Buvette et restauration sur place

Place de la Corneilla à partir de 14h.

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie



4 Corneilla Valley associations offer you a foretaste of Christmas: come and buy meaningful gifts from local craftsmen, enjoy star-studded shows and meet Santa Claus!

Free admission.

Refreshments and catering on site

Place de la Corneilla from 2pm

4 asociaciones del Valle de Corneilla ofrecen un anticipo de la Navidad: venga a comprar regalos con sentido a los artesanos locales, disfrute de espectáculos repletos de estrellas y conozca a Papá Noel

Entrada gratuita.

Refrescos y comida in situ

Plaza de la Corneilla a partir de las 14.00 h

4 Vereine aus dem Corneilla-Tal bieten Ihnen einen Vorgeschmack auf Weihnachten: Kaufen Sie sinnvolle Geschenke bei lokalen Handwerkern, genießen Sie Aufführungen, die Ihnen Sterne in die Augen zaubern werden, und treffen Sie den Weihnachtsmann!

Der Eintritt ist frei.

Getränke und Speisen vor Ort

Place de la Corneilla ab 14 Uhr

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin