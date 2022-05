Festes Baroques: trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Léognan Léognan Catégories d’évènement: 33850

Léognan

Festes Baroques: trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Léognan, 11 juillet 2022, Léognan. Festes Baroques: trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Domaine de Chevalier 102 CHEMIN DE MIGNOY Léognan

2022-07-11 20:30:00 – 2022-07-11 Domaine de Chevalier 102 CHEMIN DE MIGNOY

Léognan 33850 Trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Alexis Descharmes, violoncelle solo, Mathieu Amara, violon supersoliste, membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, et Sébastien Vichard, pianiste à l’Ensemble Intercontemporain.

Ce trio de choc visite le grand répertoire de musique de chambre : Haydn, Dvorak… Magistral !

Dégustation de vins. Trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Alexis Descharmes, violoncelle solo, Mathieu Amara, violon supersoliste, membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, et Sébastien Vichard, pianiste à l’Ensemble Intercontemporain.

Ce trio de choc visite le grand répertoire de musique de chambre : Haydn, Dvorak… Magistral !

Dégustation de vins. Trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Alexis Descharmes, violoncelle solo, Mathieu Amara, violon supersoliste, membres de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, et Sébastien Vichard, pianiste à l’Ensemble Intercontemporain.

Ce trio de choc visite le grand répertoire de musique de chambre : Haydn, Dvorak… Magistral !

Dégustation de vins. Domaine de Chevalier 102 CHEMIN DE MIGNOY Léognan

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: 33850, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Domaine de Chevalier 102 CHEMIN DE MIGNOY Ville Léognan lieuville Domaine de Chevalier 102 CHEMIN DE MIGNOY Léognan Departement 33850

Léognan Léognan 33850 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan/

Festes Baroques: trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Léognan 2022-07-11 was last modified: by Festes Baroques: trio de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine Léognan Léognan 11 juillet 2022 33850 Léognan

Léognan 33850