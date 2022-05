Festes Baroques Saint-Michel-de-Rieufret, 5 juillet 2022, Saint-Michel-de-Rieufret.

Festes Baroques Saint-Michel-de-Rieufret

2022-07-05 – 2022-07-05

Saint-Michel-de-Rieufret 33720 Saint-Michel-de-Rieufret

15 EUR Ensemble Into the Winds. 5 jeunes instrumentistes (flûte à bec, hautbois anciens, sacqueboute, trompette à coulisse, percussion) dans une expérience sonore immersive où le souffle puissant des instruments à vent du Haut Moyen-Age et de la Renaissance nous fait voyager entre Orient et Occident.

Dégustation de vins.

