Festes Baroques: ensemble Murmur Mori Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Festes Baroques: ensemble Murmur Mori Léognan, 30 juin 2022, Léognan. Festes Baroques: ensemble Murmur Mori chemin Peyssardet Château Carbonnieux Léognan

2022-06-30 – 2022-06-30 chemin Peyssardet Château Carbonnieux

Léognan Gironde Ensemble Murmur Mori (Italie)

Ces musiciens et chanteurs s’appuient sur les traditions italiennes depuis l’époque médiévale pour imaginer une nouvelle musique ancienne, joyeuse et festive.

Dégustation de vins.

chemin Peyssardet Château Carbonnieux Léognan

