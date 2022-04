Festes Baroques: concert et dégustation de vins Saint-Selve Saint-Selve Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Selve

Festes Baroques: concert et dégustation de vins Saint-Selve, 28 juin 2022, Saint-Selve. Festes Baroques: concert et dégustation de vins Château Haut Selve 3 chemin du port Saint-Selve

2022-06-28 – 2022-06-28 Château Haut Selve 3 chemin du port

Saint-Selve Gironde Concert et dégustation de vins. Ensemble Les Caractères

« Après une lecture de Dante ». Un voyage musical de l’Enfer au Paradis avec Monteverdi, Strozzi, Vivaldi.. et des extraits de la Divine Comédie. 1 comédien et 3 musiciens (soprano, violon, théorbe) Concert et dégustation de vins. Ensemble Les Caractères

