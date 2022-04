Festes Baroques: Christophe Coin, violoncelle, et Luca Montebugnoli, pianoforte Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac Gironde Christophe Coin, violoncelle, et Luca Montebugnoli, pianoforte

Beethoven, Chopin, Pleyel, au plus proche des sources historiques, interprétés par deux très grands artistes, spécialistes de ce répertoire.

A 19h30 : présentation du précieux pianoforte Pleyel 1829 nouvellement restauré, et du programme.

