Festes Baroques: Amandine Beyer et l'Ensemble Gli Incogniti Martillac, 4 juillet 2022, Martillac.

Chemin du carosse Château Smith Haut Lafitte Martillac

2022-07-04 – 2022-07-04 Chemin du carosse Château Smith Haut Lafitte

Martillac Gironde Martillac

Amandine Beyer et l’Ensemble Gli Incogniti

« Le monde à l’envers » – une musique dans laquelle on ne sait plus où donner de la tête (et des oreilles !) par l’ensemble phare de la scène baroque internationale

Concertos rares d’Antonio Vivaldi (pour violon, hautbois baroque, clavecin…) et un orchestre de 9 musiciens.

Dégustation de vins.

+33 7 68 24 86 24

Into The Winds, @B.Pichène

Chemin du carosse Château Smith Haut Lafitte Martillac

