Festenau dei 3 Lunas – Malavalisc, 14 mai 2022

Festenau dei 3 Lunas – Malavalisc

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14

Pour leur première et dans le cadre du festival des trois lunes, l’Ostau dau País Marselhés a invité le trio vocal Malavalisc à venir chanter et jouer chez nous.



Un trio né de rencontres musicales et joyeuses, est formé de Virginie Becamel, Gaëlle Lévêque et Emmanuelle Aymès. Ensemble, elles s’approprient un répertoire de poésies, de chants traditionnels et contemporains, en langue des Pays d’Oc, avec des arrangements originaux et des airs de composition propres à la mode Diga Me’n Diga ! Tu m’en diras tant !



La sorcière est présente dans toute la Provence.

Elle est pourtant la grande absente des chansons populaires : imperceptible, insaisissable, comme si le simple fait de la mentionner pouvait porter malheur. À partir de quelques anecdotes, quelques témoignages recueillis, Malavalisc a reconstitué ses multiples facettes.

