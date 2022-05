Festenau dei 3 Lunas: Bourrasque Ostau dau País Marselhés Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ostau dau País Marselhés, le dimanche 29 mai à 19:30

Toujours dans le cadre du Festival des trois lunes, L’Ostau programme Bourrasque. Un duo qui croise les timbres, les cordes et les langues comme des lignes sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central. Dans un univers sonore empreint de modalité, les fifre, banjo, violon et chants viendront faire jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol. Ouverture des portes : 19h30 Concert : 20h30 Adhésion obligatoire : 2€ Tarif : Participation libre mais nécessaire

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l'Olivier, 13005 Marseille

2022-05-29T19:30:00 2022-05-29T22:30:00

