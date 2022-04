Festenau dei 3 Lunas – Bourrasque, 20 mai 2022, .

Festenau dei 3 Lunas – Bourrasque

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20

Toujours dans le cadre du Festival des trois lunes, L’Ostau programme Bourrasque.



Un duo qui croise les timbres, les cordes et les langues comme des lignes sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central. Dans un univers sonore empreint de modalité, les fifre, banjo, violon et chants viendront faire jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol.

Retrouvez Bourrasque le 20 mai à L’Ostau dau País Marselhés.

