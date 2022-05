FESTENAL – LE FESTIVAL QUI T’ESPANTE !

FESTENAL – LE FESTIVAL QUI T’ESPANTE !, 3 juin 2022, . FESTENAL – LE FESTIVAL QUI T’ESPANTE !

2022-06-03 – 2022-06-05 Venez vivre le grand Festenal ! La culture occitane sera largement à l’honneur.

Sur 3 jours, de nombreuses animations auront lieu dans tout le village :

Concerts, spectacles, performers, déambulations musicalas, contes, balèti, expositions, salon du livre, films, artisans, productos, viticultors, sports, jeux, animaux totémiques, défilés, découvertes, visitas, restauration, estanquets…

Programme détaillé sur la page FB de l’Occitana Prod Venez vivre le grand Festenal ! La culture occitane sera largement à l’honneur.

Sur 3 jours, de nombreuses animations auront lieu dans tout le village occitanaprod@gmail.com +33 6 05 15 04 79 Venez vivre le grand Festenal ! La culture occitane sera largement à l’honneur.

Sur 3 jours, de nombreuses animations auront lieu dans tout le village :

Concerts, spectacles, performers, déambulations musicalas, contes, balèti, expositions, salon du livre, films, artisans, productos, viticultors, sports, jeux, animaux totémiques, défilés, découvertes, visitas, restauration, estanquets…

Programme détaillé sur la page FB de l’Occitana Prod dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville