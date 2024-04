FESTEJADES Gruissan, dimanche 19 mai 2024.

Les Festéjades de Gruissan, c’est l’explosion de joie annuelle où musique, danse et convivialité se rencontrent dans une ambiance festive unique. Pendant trois jours, les rues s’animent, les saveurs vous enivrent, les cœurs battent au rythme des concerts et de l’Occitanie. La fête c’est aussi pour les plus petits avec des jeux et ateliers en journée jeu de quilles, course en sac, parcours, jeux en bois, maquillage, etc. Un incontournable pour vibrer ensemble et célébrer le printemps dans la pure tradition méditerranéenne.

De 10h à 16h30, place Gibert et Sablou

Festejocs (animations enfants)

Les batucadas sillonnent les rues du village à partir de 17h Ho Peta, Buscant El To Street Band, Trastok’ts, O Maracuja, Peaux Rouge Bateria

Place de l’Église à 20h LHI BALOS

Une troupe italienne occitane qui mélange compositions et reprises. Ils créent un spectacle joyeux et interactif qui ne vous laissera pas immobile.

Place Gibert à 21h30 JOANDA

La culture et l’histoire occitane seront abordées par ce chanteur bercé par les vents de notre région. Un moment solaire où la guitare sublime des chansons qui parle du sud.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 18:30:00

fin : 2024-05-19 00:30:00

Gruissan 11430 Aude Occitanie office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

L'événement FESTEJADES Gruissan a été mis à jour le 2024-04-05