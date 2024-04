FESTEJADES Gruissan, samedi 18 mai 2024.

FESTEJADES Gruissan Aude

Les Festéjades de Gruissan, c’est l’explosion de joie annuelle où musique, danse et convivialité se rencontrent dans une ambiance festive unique. Pendant trois jours, les rues s’animent, les saveurs vous enivrent, les cœurs battent au rythme des concerts et de l’Occitanie. La fête c’est aussi pour les plus petits avec des jeux et ateliers en journée jeu de quilles, course en sac, parcours, jeux en bois, maquillage, etc. Un incontournable pour vibrer ensemble et célébrer le printemps dans la pure tradition méditerranéenne.

De 10h à 16h30, place Gibert et Sablou

Festejocs (animations enfants)

Les batucadas sillonnent les rues du village à partir de 17h Tzila Brass, Buscant El To Street Band, Bufa Tramontana, O Maracuja, Le Oaï, Peaux Rouge Bateria

Place de l’Église à 20h La Mal Coiffée

Cette polyphonie retrace des histoires singulières de gens vivant près d’ici. La langue occitane, mêlée aux percussions, toujours prête à clamer les solidarités.

Place Gibert à 21h30 Le Pied de la Pompe

Ils sont les dignes héritiers du rock français. Leur énergie festive et leurs textes conscients et ciselés vont réveiller les tympans aseptisés.

Début : 2024-05-18 18:30:00

fin : 2024-05-18 00:30:00

Gruissan 11430 Aude Occitanie office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

