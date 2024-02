FESTEJADES Gruissan, vendredi 17 mai 2024.

Gruissan Aude

Ces 3 jours très très conviviaux sont ouverts à tous, à ceux qui parlent occitan ou pas, à ceux qui savent danser ou non, à ceux qui aiment les bodegas ou pas, à ceux qui sont d’ici ou d’ailleurs. Bref, c’est la Fèsta d’Oc.

La preuve est donc faite que tradition et modernité se conjuguent au pluriel des années avec des artistes aux talents multiples. Vous pourrez compter sur la chaleureuse ambiance des bodegas qui proposent les produits et vins du pays. Les festejaires chantent avec tant de cœur que même le pirate Barberousse n’en dort pas la nuit !

S’il vous faut des prétextes festifs pour venir arpenter les rues circulaires de Gruissan, nous vous proposons un choix judicieux : retrouver des amis, déguster un bon steak de thon ou quelques chipirones , s’enivrer d’odeurs alléchantes, ou bouger votre corps grâce aux sonorités musicales pleines d’énergie. Sans oublier la bonne humeur des artistes totalement déjantés, passionnés, qui feront de ces trois soirs de fête un spectacle unique à Gruissan.

Programme 2024 en cours d’élaboration !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:00:00

fin : 2024-05-19 00:30:00

Gruissan 11430 Aude Occitanie office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

