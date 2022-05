FESTEJADES Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

FESTEJADES Gruissan, 30 juillet 2022, Gruissan. FESTEJADES Gruissan

2022-07-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-30 00:30:00 00:30:00

Gruissan Aude Gruissan Ces 3 jours très très conviviaux sont ouverts à tous, à ceux qui parlent occitan ou pas, à ceux qui savent danser ou non, à ceux qui aiment les bodegas ou pas, à ceux qui sont d’ici ou d’ailleurs. Bref, c’est la Fèsta d’Oc.

La preuve est donc faite que tradition et modernité se conjuguent au pluriel des années avec des artistes aux talents multiples. Vous pourrez compter sur la chaleureuse ambiance des bodegas qui proposent les produits et vins du pays. Les festejaires chantent avec tant de cœur que même « le pirate Barberousse n’en dort pas la nuit ! »

S’il vous faut des prétextes festifs pour venir arpenter les rues circulaires de Gruissan, nous vous proposons un choix judicieux : retrouver des amis, déguster un bon steak de thon ou quelques « chipirones », s’enivrer d’odeurs alléchantes, ou « bouger votre corps » grâce aux sonorités musicales pleines d’énergie. Sans oublier la bonne humeur des artistes totalement déjantés, passionnés, qui feront de ces trois soirs de fête un spectacle unique à Gruissan. Programme du dimanche: De 13h30 à 16h30 / Place Gibert et Sablou FESTEJOCS

A 10h, 14h et 16h: Visite théâtralisée du village avec Les Visites Epiques – gratuit sur inscription sur gruissan-mediterranee.com . Infos 04 68 49 09 00, rdv Parking du Moulin

À partir de 17h / dans les rues

MARCELLE COULAZOU, BRANCALEONE, LES PETASSOUS, PAPAYA JAMS, BUFANT FORT 20h / scène 2 / Place de l’église

CAMILLE EN BAL (chansons occitanes)

Les voix exceptionnelles de ce trio se posent sur des sonorités occitanes. Elles caressent des percussions primitives et des accords hispaniques. Le groove caractéristique de ces musiciens ainsi que leurs harmonies subtiles vont transformer votre soirée en une explosion de bonne humeur. 21h30 / scène 1 / Place Gibert

LOU DALFIN (Folk, jazz, musiques occitanes)

Le groupe a créé un style unique en mixant ses origines italiennes et occitanes aux sonorités modernes. Sur scène, les instruments traditionnels comme la vielle à roue côtoient les guitares électriques pour un show rock. Ces voix rustiques venues des vallées du Piémont feront résonner les standards occitans dans une ambiance survoltée. office.tourisme@gruissan-mediterranee.com +33 4 68 49 09 00 http://gruissan-mediterranee.com/festejades/ Gruissan

dernière mise à jour : 2022-05-04 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Gruissan Adresse Ville Gruissan lieuville Gruissan Departement Aude

Gruissan Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/

FESTEJADES Gruissan 2022-07-30 was last modified: by FESTEJADES Gruissan Gruissan 30 juillet 2022 Aude Gruissan

Gruissan Aude