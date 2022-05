FestDeiz et Pardon de St Yves Malo Les Bains Maire de Malo Les Bains,Dunkerque (59), 29 mai 2022, .

L’amicale des Bretons du Dunkerquois lance un troisieme bal breton dans sa saison. Nous invitons les cercles de la région souhaitant sortir en Costumes traditionnel à nous rejoindre pour une messe de St Yves à l’église de Malo Les Bain, Merci à Mons et Boulogne d’avoir mis cette date dans vos programes de Sorties de printemps. A 11h, Nos chanteuses et sonneurs seront accompagnés de Mr Fournier et l’orgue de malo. En sortie de messe, tous les danseurs en Costumes engageront des danses en rondes ou en ligne autour du kiosque à Musique de la place Turennes. Ils/Elles se feront un plaisir d’y intégrer du public, jusqu’à 13h. A Partir de 14h30 vous êtes tous les bienvenus dans le grand salon de la mairie de Malo pour plus de 4h de musique acoustique des sonneurs: de Dunkerque: Tevenn Sonerien en accordéon Diato, Bombarde et TinW de plus loin: nos amis Brusselois Pat A Ty et lillois : Zot’Sonnerion et le couple Goulven-Guillaume. Les fidèles de nos bal de la plage et du festnoz d’automne. Pas de billeterie d’entrée, mais nous vous proposons un Panier caritatif et une buvette et patisseries froides dont la recette bénéficiera à une oeuvre caritative. Prévenez de votre venue, Interrogez nous pour tout détail par mel: bretonsdudunkerquois@outlook.fr *source : événement [FestDeiz et Pardon de St Yves Malo Les Bains](https://agendatrad.org/e/36394) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

