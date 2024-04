Festayre puy-l’évêquoise Puy-l’Évêque, samedi 15 juin 2024.

Puy-l’Evêque en fête organise sa première édition de la Festayre. Des activités ouvertes à tous seront proposées dans l’après-midi. Et le soir, ce sont les groupes musicaux qui prendront le relais.

Buvette et restauration sur place.

À partir de 16h

Lancer d’espadrilles (enfants & adultes)

Course de garçon de café (adultes)

Course de draisienne (enfants)

Le soir

Banda les Cabécous

Bodega Tour EUR.

Début : 2024-06-15 16:00:00

fin : 2024-06-15

Place de la Truffière

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

