Festavalig ( fête de la pomme) Guissény, 24 octobre 2021, Guissény.

Festavalig ( fête de la pomme) 2021-10-24 14:30:00 – 2021-10-24 18:00:00

Guissény Finistère Guissény

Au programme :

– Broyage, pressage de pommes puis mise en bouteille et pasteurisation en direct.

– Trois pressoirs en route qui pourront être manipulés par le public : un pour les adultes un pour les adolescents et un autre pour enfants

– Fest-deiz et Animation musicale autour des pressoir (accordéon et kan ha diskan)

– Visite du site : verger, fontaine, four, lavoir, moutons, bocage……

leborgnejakez@gmail.com

Au programme :

– Broyage, pressage de pommes puis mise en bouteille et pasteurisation en direct.

– Trois pressoirs en route qui pourront être manipulés par le public : un pour les adultes un pour les adolescents et un autre pour enfants

– Fest-deiz et Animation musicale autour des pressoir (accordéon et kan ha diskan)

– Visite du site : verger, fontaine, four, lavoir, moutons, bocage……

dernière mise à jour : 2021-10-15 par TOURISME COTE DES LEGENDES – NORD BRETAGNE