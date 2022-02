FEST’ART(S) Jacou Jacou Catégories d’évènement: Hérault

Jacou Hérault Jacou 2e édition du Festival d’Improvisation Théâtrale, placé sous le signe du rire, du rêve, du voyage dans l’imaginaire ! Une soirée et une journée entière ponctuées de spectacles, catchs d’improvisation et d’ateliers. Présence d’une buvette et de foodtrucks. Vendredi 8 avril :

• 18h30 : Apéro’Impro.

• 20h30 : Conte en Boîte. Samedi 9 avril :

• 11h00 : Visite historique improvisée du domaine de Bocaud.

• 14h00 : Tournoi de catch d’improvisations.

• 16h30 : Spectacle juniors / Dès 4 ans.

• 17h30 : Ateliers découvertes.

