2023-06-10 17:00:00 – 2023-06-11 03:00:00

Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre 0 0 EUR Le Fest’Ailleurs Festival, le GRAND retour ! Avec un style éthique et éclectique, le festival continue de grandir et vous donne rendez-vous le week-end du 10 juin 2023 sur les terres de Montrevault-sur-Evre à partir de 17H30. Même recette que l’année passée : une dizaine de concerts, 2 grandes scènes, des artistes locaux, nationaux et internationaux ! Quelques nouveautés vous attendront sur le site du festival et l’ambiance promet d’être unique pour cette nouvelle édition ! PROGRAMMATION 2023 A VENIR. Restauration sur place.

Festival de musique Fest'Ailleurs à Saint-Pierre-Montlimart
festailleursfestival@gmail.com
+33 7 86 96 68 72
https://my.weezevent.com/festailleurs-festival-10-juin-2023-edition-2

