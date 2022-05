FEST’AILLEURS FESTIVAL Montrevault-sur-Èvre, 11 juin 2022, Montrevault-sur-Èvre. FEST’AILLEURS FESTIVAL Zone Belleville SAINT-PIERRE-MONTLIMART Montrevault-sur-Èvre

2022-06-11 17:00:00 – 2022-06-12 03:00:00 Zone Belleville SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire 0 0 EUR Le Fest’Ailleurs Festival, la GRANDE première ! Avec un style éthique et éclectique, le festival prend de la hauteur et vous donne rendez-vous le week-end du 11 juin 2022 à Saint-Pierre-Montlimart, sur les terres de Montrevault-sur-Evre à partir de 17H00. Place à un cadre champêtre, un nouveau site, avec de l’herbe, de l’espace… beaucoup d’espace ! Un camping, une dizaine de concerts, une grande scène… ou bien 2 ? Des artistes nationaux mais aussi des locaux, et plein d’autres surprises !

L’ambiance promet d’être unique pour cette première ! PROGRAMMATION 2022 :

ARTISTE 1 : SINSEMILIA

ARTISTE 2 : FLAGRANTS DÉLIRES

ARTISTE 3 : CELKILT

ARTISTE 4 : CACHEMIRE

ARTISTE 5 : ORIGINE CLUB

ARTISTE 6 : MANO & GREG

ARTISTE 7 : MR. CORNELIUS Restauration sur place.

Camping gratuit sur place. Pass Normal : 25€ (hors frais de réservation)

Pass Retardataire = 28€

