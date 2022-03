FESTA TRAIL PIC SAINT-LOUP Saint-Mathieu-de-Tréviers, 27 mai 2022, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

FESTA TRAIL PIC SAINT-LOUP Saint-Mathieu-de-Tréviers

2022-05-27 – 2022-05-29

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault Saint-Mathieu-de-Tréviers

Le Festa Trail est le grand événement dédié à la course nature et à la découverte des patrimoines naturels et culturels autour du Pic Saint-Loup. Au programme : courses nature (de 1 à 120 km !), randonnées et balades, gastronomie locale et dégustations de vins, Salon Développement Durable, animations Sport et Patrimoine en famille, expos, concerts…

CCGPSL

Saint-Mathieu-de-Tréviers

dernière mise à jour : 2022-03-02 par