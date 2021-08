Frespech Frespech Frespech, Lot-et-Garonne FESTA OCCITANA ! Frespech Frespech Catégories d’évènement: Frespech

Frespech Lot-et-Garonne Frespech EUR 0 0 A l’occasion de sa “FESTA OCCITANA !”, la Ferme de Souleilles vous propose son marché paysan, des stands aux couleurs occitanes, des métiers traditionnels, exposition de voitures anciennes, un apéro musical occitan, un casse-croûte paysan (midi et soir). A 21h, concert et bal occitan gratuits.

