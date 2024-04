Fèsta Occitana Bèlafont e la Rausa Bellefont-La Rauze, samedi 29 juin 2024.

Fèsta Occitana de l’AMPT Quercy Samedi 29 juin, 14h00 Bèlafont e la Rausa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T14:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:59:00+02:00

Laroque des Arcs – Accueil : Cour de l’école :

14h-17h – Ateliers musique/danse/chant/langue

Musique avec Benoit Pradines

Danses du Quercy avec F. Vilate et J-Luc Laviale

Chant avec Didier Vergne

Langue occitane avec Lucien Laval (Los Barjacaires)

17h30 – Conférences sur Laroque des Arcs et le Lot

Laroque et son aqueduc gallo-romain avec Francis Rouannes

L’eau, la rivière : aménagements au cours des siècles avec Pierre Péguin

Constans – Salle des fêtes :

18h30 – Apéritif animé par Los Barjacaires

20h – Repas partagé

21h – Bal trad’ Occitan

1ère partie : initiation aux danses pour tous avec la participation des enfants des écoles du secteur

2ème partie : Le Duo Ventastic (Benoit Pradines & Guillaume Roussilhe)

Bèlafont e la Rausa 46090 Bellefont La Rauze Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie

