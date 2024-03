Fèsta Occitana à Laroque-des-Arcs (Bellefont-la-Rauze) Bellefont-La Rauze, samedi 29 juin 2024.

Retrouvez des ateliers de musiques, danses, chants et langues, ainsi qu’une conférence!

De 14h à 17h vous pouvez participez aux ateliers de musiques, danses, chants et langues

– Musique avec Benoit Pradines

– Danses du Quercy avec F. Vilate et J-Luc Laviale

– Chant avec Didier Vergne

– Langue occitane avec Lucien Laval (Los Barjacaires)

A 17h30 se tiendra une conférences sur Laroque des Arcs et le Lot

– Laroque et son aqueduc gallo-romain avec Francis Rouannes

– L’eau, la rivière aménagements au cours des siècles avec Pierre Péguin .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-29 17:00:00

Cours de l’école de Laroque des Arcs

Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie

