Fèsta los Bandas à Souillac Souillac, vendredi 2 août 2024.

Fèsta los Bandas à Souillac Souillac Lot

L’édition 2024 est en route. Les Cabécous (46) , Les Croque notes (82), Les Infatigables (40), La Châtelaine (87), Les Pim pam poum band (31), Los Pagayos (32) et Les Mascagnes (46) seront à Souillac du 2 au 4 août. Dès le vendredi, les coprésidents recevront les clés de la ville des mains du maire Gilles Liébus et le week-end sera lancé au son des cuivres et des tambours. Vous retrouverez les repas du vendredi et du samedi soir, les buvettes, le stand Goodies avec plein de nouveautés et, bien sûr, la petite restauration sandwichs, frites, paninis…

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-04

Souillac 46200 Lot Occitanie festalosbandas@gmail.com

