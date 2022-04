Festa in paèse Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Festa in paèse Allauch, 6 mai 2022, Allauch. Festa in paèse Espace Culturel et Sportif Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende Allauch

2022-05-06 – 2022-05-06 18:00:00 18:00:00 Espace Culturel et Sportif Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch 10 10 Vous pourrez écouter

-Le groupe Era Ora

-A Culturale

-L’atelier de chants de la Maison de la Corse



Un apéritif dinatoire suivra Espace Culturel et Sportif Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende Allauch

