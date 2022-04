Festa FONTANA à GENSAC Gensac Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gironde

Festa FONTANA à GENSAC Gensac, 11 juin 2022, Gensac. Festa FONTANA à GENSAC Gensac

2022-06-11 – 2022-06-11

Gensac Gironde Gensac Festa FONTANA 2ème édition : la famille FONTANA vous donne rendez-vous pour faire la festa à partir de18h avec :

ses vins, restauration foodtrucks, producteurs, ostréiculteur, concert, feux d’artifice et surprises spectaculaires.

Infos : 05.57.47.43.19 Festa FONTANA 2ème édition : la famille FONTANA vous donne rendez-vous pour faire la festa à partir de18h avec :

ses vins, restauration foodtrucks, producteurs, ostréiculteur, concert, feux d’artifice et surprises spectaculaires.

Infos : 05.57.47.43.19 +33 5 57 47 43 19 Festa FONTANA 2ème édition : la famille FONTANA vous donne rendez-vous pour faire la festa à partir de18h avec :

ses vins, restauration foodtrucks, producteurs, ostréiculteur, concert, feux d’artifice et surprises spectaculaires.

Infos : 05.57.47.43.19 domaine fontana

Gensac

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT Castillon-Pujols

Détails Catégories d’évènement: Gensac, Gironde Autres Lieu Gensac Adresse Ville Gensac lieuville Gensac Departement Gironde

Gensac Gensac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gensac/

Festa FONTANA à GENSAC Gensac 2022-06-11 was last modified: by Festa FONTANA à GENSAC Gensac Gensac 11 juin 2022 Gensac Gironde

Gensac Gironde