Fèsta de la St joan Ostal del Telh (Orlhac) Aurillac, samedi 29 juin 2024.

Fèsta de la St joan Un espectacle e un bal per festejar l’arribada de l’estiu Samedi 29 juin, 18h00 Ostal del Telh (Orlhac) Entrada a prètz liure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T18:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-29T18:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:59:00+02:00

Après le succès de l’édition 2023, l’Ostal del Telh met les bouchées doubles pour vous en mettre plein les yeux en 2024.

E per aquò faire, vous aurez droit au spectacle La Vaca Roja, un rituel sacré contemporain du CdMDT 15, dans lequel 20 danseurs racontent la mémoire collective cantalienne.

Suivi d’un bal par les musiciens Patrice Rix (accordéon), Jean-Louis Deygas (violon) et Mathieu Lespagnol (percussions) , e plan segur, du feu de la Saint-Jean !

Ostal del Telh (Orlhac) 1 Rue Jean Moulin, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 81 93 29 34 http://www.ostaldeltelh.org https://www.facebook.com/OstaldelTelh [{« type »: « link », « value »: « http://www.ostaldeltelh.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 93 29 34 »}, {« type »: « email », « value »: « mediacion@ostaldeltelh.org »}] L’Ostal del Telh quò’s una librariá multimédià, una sala de reunion equipada, un luòc de repeticions artisticas, d’espectacles per de fòrmas pichonas, una mediatèca fisica e numerica, un centre de formacion professionala. Mas tanben de burèus associatius, de cors de lenga e atelhièrs de cosina, un centre d’animacions, de las mòstras, un cadre de trabalh per las personas e los organismes atemats de la cultura occitana, la possibilitat d’un trabalh colaboratiu e de recèbre de conselhs, dels rescontres.

fèsta sant-joan