parc du chateau Massamier La Mignarde, Pépieux (11), le lundi 18 avril à 11:00

A partir de 11h : ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6b/1/16/1f333.png) **Une balade** dans le grand parc avec le propriétaire pour dénicher des asperges sauvages ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td/1/16/1f423.png) **Un j’oeufs de piste** chocolaté pour petits et grands qui permet d’arpenter les recoins du domaine en suivant des indices ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2b/1/16/1f3aa.png) Les enfants pourront librement participer aux **ateliers de cirque**, **bricolage** et autres surprises… ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t87/1/16/1f340.png) Des **plantes, pots et boutures** seront en vente pour mettre en fête votre jardin. ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tca/1/16/1f3ba.png) A 15h, nous accueillerons le groupe Sors Les Mains d’Tes Poches qui fera danser tout le monde sur un répertoire traditionnel occitan ![➡️](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t9e/1/16/27a1.png) [https://www.slmtp.fr](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.slmtp.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2-sT8TUbVJdU2jA-Vu__6iPZP7jLxIvNwj70HJdBz14uS70pqSmAROsp4&h=AT2EVconiS3zJf7OIuDAMkwZvnuDzl49a6d7yCNVTOVFe7KxELh8Af8vRqZ3UcjdJvqw1aEX5vBJ1tNk5vaYyP9R8lyJgtB30_sDC9FbUGeNoA86U0pduEzsE1xl9oP1NsWMGFmByg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1a9uvfpwBfqmrORwcfdtS06pvKAcuj-jFsKIfGmIZq7ph3a3JNX5RzhSYSUTuS-lSrKCElJduQFWQ3IjfhSijy6C9dyvKibq0rOsO_TzpH5NKRNLgZ49eO2-rl8tzllBoHwXSzVF9TpOR88g1hFvzELsdZvhSMOiXKnhXvabcSWCo) Entrée : 5 € pour les enfants à partir de 3ans, prix tiré au dé pour les adultes *source : événement [Festa de la Prima](https://agendatrad.org/e/36146) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

