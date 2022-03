Festa da Francofonia em Portugal Portugal, 1 mars 2022, Lisbonne.

12 pays (Andorre, Belgique, Canada, Côte d’Ivoire, Égypte, France, Luxembourg, Maroc, Roumanie, Sénégal, Suisse et Tunisie) invitent le public à découvrir la richesse de la Francophonie. Ensemble, ils présentent un programme innovant pour tous les goûts et tous les âges : de l’art à la musique, en passant par la gastronomie et la littérature, les activités proposées s’attacheront à relier la francophonie et la culture portugaise, en mettant à l’honneur la jeunesse. Comme l’année dernière, une œuvre d’art collective sera créée. Cette fois, c’est une fresque en azulejos réalisée par la célèbre artiste luso-suisse Ana Vilela qui représentera la francophonie au Portugal. A travers le thème de la migration des oiseaux, cette fresque symbolisera la liberté, la diversité, mais aussi l’unité du monde francophone. Cette œuvre sera ensuite exposée dans la Cité Scolaire Ferreira de Castro à Algueirão-Mem Martins, impliquée dans le programme TEIP (Territoires Éducatifs d’Intervention Prioritaire). En ce qui concerne la gastronomie, la Fête de la Francophonie, en partenariat avec les 12 écoles d’hôtellerie et de tourisme du Portugal, explorera les délices de chaque pays participant, en mettant en valeur le savoir-faire des étudiants qui produiront diverses recettes et réaliseront des vidéos qui seront récompensées lors d’un concours. Toujours en rapport avec la jeunesse, des élèves de l’enseignement secondaire présenteront des entretiens sous forme de podcasts. Ils seront coordonnés par les Jeunes Reporters Internationaux du Lycée Français Charles Lepierre de Lisbonne et diffusés sur le site et les réseaux sociaux de la Fête de la Francophonie 2022. Dans un contexte plus ludique et sportif, les Rotas da Francofonia auront lieu en mars, sous la houlette de Discover Lisbon – Tours & Crawls, également connu sous le nom de Chapéus Amarelos. Ils organiseront 3 itinéraires à travers la ville de Lisbonne qui passeront par plusieurs lieux et monuments de la capitale ayant des liens forts avec les pays francophones. Début avril, un match de football amical aura lieu entre des ressortissants de pays africains lusophones et de pays africains francophones. Pour les amateurs de musique, notamment de jazz, la Fête de la Francophonie invitera un duo composé de la pianiste franco-roumaine Ramona Horvath et du contrebassiste français Nicolas Rageau, au Hot Clube du Portugal, le 10 mars. Un concert intimiste dans l’un des plus anciens clubs de jazz d’Europe ! La littérature occupera également une place importante dans la programmation. La médiathèque de l’Institut français du Portugal accueillera Tété-Michel Kpomassie, auteur togolais et lauréat du Prix littéraire international francophone en 1981. Cette rencontre sera l’occasion de discuter avec l’auteur du livre L’Africain du Groenland et de son extraordinaire voyage parmi les Inuits, à une époque où les rencontres interculturelles étaient souvent conflictuelles. La Fête de la Francophonie 2022 mettra également un coup de projecteur sur toutes les initiatives visant à célébrer la francophonie sur le territoire portugais grâce à la participation active des écoles, des universités, des associations et du réseau des Alliances Françaises au Portugal. La Fête de la Francophonie est une initiative des pays membres et observateurs de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) ayant une représentation diplomatique au Portugal (Ambassade d’Andorre ; Ambassade du Canada ; Ambassade de Côte d’Ivoire ; Ambassade d’Egypte ; Ambassade de France ; Ambassade du Luxembourg ; Ambassade du Royaume de Belgique ; Ambassade du Royaume du Maroc ; Ambassade de Roumanie ; Ambassade du Sénégal ; Ambassade de Suisse ; Ambassade de Tunisie) et les Instituts culturels français et roumains, avec le soutien de l’Alliance française de Lisbonne, de l’APPF (Association portugaise des professeurs de français), de l’APEF (Association portugaise d’études françaises) et du Lycée français Charles Lepierre de Lisbonne. Vive la francophonie !

La Fête de la Francophonie est de retour au Portugal. Au programme, musique, gastronomie, céramique d’art, visites guidées francophones et bien d’autres choses encore…

