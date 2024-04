Fest-noz Place Ste Anne Trégastel, samedi 13 avril 2024.

Fest-noz Place Ste Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Le comité de soutien à l’école Diwan de Louannec organise un fest-noz.

La soirée commence par un repas de galettes et crêpes tournées sur place dans la journée.

Place à la danse dès 21h pour un fest-noz avec une affiche à secouer le plancher, avec le groupe Daouad (Contrebasse, soubassophone, flûte traversière, batterie, guitare).

Les Américains du désert est un groupe composé de cinq jeunes musiciens mêlant Accordéon (chromatique et diatonique), violon, banjo, guitare basse, batterie et bodhran).

Pas de bon fest-noz sans kan ha diskan ni sans couple de sonneurs, avec les voix profondes de Nolwenn Morvan et Fanny Labbay puis la bombarde et le biniou de Grenes-Lemarechal.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Place Ste Anne Centre des Congrés

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

