Fest-Noz traditionnel Salle municipale Plougasnou, samedi 17 février 2024.

Fest-Noz traditionnel Salle municipale Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Yves Berthou (musicien et initiateur du groupe de musique celtique de Plougasnou) fédère pour faire revenir le Fest-Noz à Plougasnou ! Alors toute l’équipe de PED et ses bénévoles se mettent au travail pour une belle fête toute en tradition !

Invités : Stephan-Correc ,Quere-Dilasser, Sandie et Guillaume, Boderiou-Le Goff, Berthou-Perennes, Morvan-Gasnier et l’Atelier de musique celtique de Plougasnou.

Buvette et gâteaux et crêpes.

.

Salle municipale 37 rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne animation@projets-echanges-developpement.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT BAIE DE MORLAIX