Samedi 9 avril à Marcey-les-Grèves, l’association « les Pieds au Plancher », organise en partenariat avec « Sperenta Roumanie » et Essen’sel , un fest-noz en solidarité avec l’Ukraine. Essen’sel et Sperenta Roumanie ont déjà géré les collectes sur Marcey et Ducey, collectes qui ont déjà été distribués à Siret en Roumanie. Les recettes de la soirée permettront de régler les frais de transport et à a acheter du matériel type groupe électrogène ainsi que des médicaments qui seront convoyés par la suite. La soirée débutera dès 20h30 par un fest-noz avec le groupe « les Pieds au Plancher » puis avec les musiciens de « Plein d’airs ». Entre deux, nous accueillerons la chorale « Celtique en baie » Fest-noz Solidarité Ukraine, Marcey-les- Grèves (salle polyvalente), samedi 9 avril, 20h30. Buvette sur place. Participation libre. *source : événement [Fest noz Solidarité Ukraine](https://agendatrad.org/e/36269) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

