Fest-Noz, soirée bretonne, 1 avril 2023, Dadonville

2023-04-01 19:30:00

Loiret Dadonville 8 EUR L’association Lavidad organise son Fest-Noz, une soirée bretonne, avec le groupe Kevrenn pour animer la soirée.

Au programme de la soirée : danses, musique, crêpes et buvette.

Soirée sur réservation. +33 6 33 71 29 00 ©Association LAVIDAD

