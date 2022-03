Fest Noz Salle des Villes Moisan, 2 avril 2022, Ploufragan.

L’association De Ouip En Ouap organise son Fest Noz annuel le samedi 2 avril 2022 à la salle des Villes Moisan. Chants et musiques s’entremêleront pour la joie des petits et des grands, des plus jeunes et des moins jeunes au cours d’une soirée conviviale. Les chanteuses et chanteurs de l’Atelier recevront les duo GUILLOU/POULMAC4H et PhilCONAN/RéMI MARTIN, les groupes les groupes ALFRED, TARSAL et LES CHIENS JAUNES…. L’entrée est libre et gratuite, une buvette et une vente de gâteaux seront proposées sur place

Salle des Villes Moisan 2 bis place d'Alsace ploufragan Ploufragan Côtes-d'Armor



