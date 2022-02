Fest noz Salle des Sources,Écully (69)

Fest noz Salle des Sources,Écully (69), 19 mars 2022, . Fest noz

Salle des Sources, Écully (69), le samedi 19 mars à 18:30

Bretagne à Lyon organisera son Fest Noz le samedi 19 mars. Salle des Sources à Écully. 18h 30 initiation. 20h Fest NOZ Avec: Kafe Koefet. BALaQuat Didosteitsteit *source : événement [Fest noz](https://agendatrad.org/e/35274) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10

avec Kafe Koefet et Kafe Koefet, BALaQuat, Didosteit Salle des Sources,Écully (69) 50, Chemin de Montlouis Salle des Sources, 69130 Écully, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:30:00 2022-03-19T22:30:00

Détails Autres Lieu Salle des Sources,Écully (69) Adresse 50, Chemin de Montlouis Salle des Sources, 69130 Écully, France lieuville Salle des Sources,Écully (69)

Salle des Sources,Écully (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//