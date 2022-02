Fest Noz Salle des Fêtes Olivier Hureau,La Bernerie-en-Retz (44)

Salle des Fêtes Olivier Hureau, La Bernerie-en-Retz (44), le samedi 2 avril à 21:00

Comme les années passées, nous avons choisi de faire se rencontrer des groupes aux répertoires différents. Trois groupes se partageront la scène cette année: “**Galenn”** **et** “**Ar Men Du”**, deux groupes bretons qui nous entraînent sur des airs à danser de Haute et Basse Bretagne, “**Les** **Courant d’Airs”**, groupe vendéen avec un répertoire très étendu de danses de la Bretagne à la Gascogne, en passant par la Vendée. *source : événement [Fest Noz](https://agendatrad.org/e/35167) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8€

avec Ar Men Du, Courant d'Airs et Galenn

